Panariello, Conti e Pieraccioni scelgono la Città del Teatro per due appuntamenti imperdibili

PISA – Due serate di spettacolo imperdibili alla Città del Teatro, venerdì 21 e sabato 22 Dicembre con l’anteprima del nuovo show teatrale di Panariello, Conti e Pieraccioni, prodotto da Friends&Partners: due ore di sketch, gag e battute per divertire e divertirsi.

I biglietti delle date in programma a Cascina il 21 e 22 dicembre 2018 sono in prevendita preso la biglietteria del teatro e, online, sul circuito Ticketone, nei punti di vendita locali (info: www.legsrl.net oppure 392.4308616).

Gli artisti hanno scelto la Città del Teatro di Cascina per le prove di questo spettacolo di grande successo; la struttura è perfetta per ospitare gli allestimenti dello show. La Leg (Live Emotion Group) da anni propone a Cascina l’organizzazione di serate di lancio e date zero di molti tour nazionali di spettacoli e concerti.

Prevendite. Circuito TicketOne www.ticketone.it (punti vendita MediaWorld – punti vendita Coop)

Biglietteria del teatro 050 744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it – Informazioni: 345 8212494

