Panchina d’oro a Coverciano. Mister Luca D’Angelo sul podio

PISA – Importante riconoscimento per il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo. Al Centro Tecnico Federale di Coverciano sono stati assegnati lunedì 3 febbraio i premi ai migliori allenatori della passata stagione.

Come da tradizione, all’interno del corso di aggiornamento obbligatorio per gli allenatori professionisti gli stessi tecnici hanno espresso il loro voto per eleggere il miglior allenatore dei vari campionati professionistici (Serie A, Serie B e Serie C maschile).

Luca D’Angelo è salito sul podio del premio riservato alla Serie C assieme al vincitore Fabio Caserta (Juve Stabia) e all’allenatore del Pordenone Attilio Tesser. Questi i risultati emersi dalle urne:

Panchina d’oro (49 votanti)

1) Gian Piero Gasperini (Atalanta, 22 voti)

2) Sinisa Mihajlovic (Bologna, 13 voti)

3) Massimiliano Allegri (Juventus, 6 voti)

Panchina d’argento (49 votanti)

1) Fabio Liverani (Lecce, 22 voti)

2) Eugenio Corini (Brescia, 11 voti)

3) Roberto Venturato (Cittadella, 8 voti)

Panchina d’oro Serie C (98 votanti)

1) Fabio Caserta (Juve Stabia, 19 voti)

2) Attilio Tesser (Pordenone, 17 voti)

3) Luca D’Angelo (Pisa, 10 voti)