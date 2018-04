Paolo Buratti e le erbe selvatiche utili alla Leopolda

PISA – Nuovo appuntamento lunedì 30 aprile alle ore 21 presso la Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi a Pisa con Paolo Buratti, socio e dirigente del Gruppo Micologico Pisano non solo funghi per parlare delle erbe selvatiche utili.

Personaggio eclettico, vivace, abile intrattenitore e soprattutto attento conoscitore della natura in tutti in suoi aspetti: è definito un “naturalista” a tutto campo: funghi, piante ed erbe selvatiche eduli che predilige definire al maschile, secondo una attuale moda, gli “erbi”.

Oggetto di raccolta che i nostri nonni consideravano come preziosa opportunità naturale per una sana alimentazione ma che anche per i nostri genitori, durante e nel dopoguerra , quale risorsa a cui approdare. Oggi, talvolta, si trovano anche nei supermercati già pronte con adeguata cottura. Il radicchio, la bietolina e tante altre erbe rappresentano ancora un diversivo piacevole di utilità e di ricreazione. La conoscenza di questo tipo di flora è richiesta anche per individuare, a seconda delle specie, la tipologia del terreno nonché gli aspetti salutari che derivano dal loro uso con tisane e/o decotti. Il relatore illustrerà le caratteristiche che le distinguono; in merito vanta numerose pubblicazioni ed ha partecipato alla stesura di libri fra cui quello dedicato alle erbe del nostro Parco Naturale. Allestisce e gestisce iniziative presso agriturismi, ristoranti e le grandi cucine rurali. Vanta collaborazioni con la Fondazione Terre Medicee di Serravezza e l’Orto Botanico di Pisa.