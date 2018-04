Paolo Fontanelli: “Articolo Uno-Mdp non presenterà nessun candidato a Sindaco, ma non ci mettiamo da parte”

PISA – Dopo la riunione fiume di venerdì 27 Aprile Articolo Uno-Mdp annuncia che non presenterà nessun candidato a Sindaco.

di Giovanni Manenti

A dare la notizia Paolo Fontanelli direttamente dalla sede di Via San Martino.

“Abbiamo indetto questa conferenza stampa – dice Fontanelli – per far sapere agli organi di informazione quanto emerso nel corso della riunione svoltasi venerdì sera da cui è emersa la volontà del Movimento di non presentare alcun Candidato alla prossima consultazione per la nomina del nuovo Sindaco di Pisa. Questa decisione è frutto di quanto avvenuto nei mesi passati, durante i quali abbiamo lavorato, per contrastare la possibilità di una vittoria del Centrodestra, alla formazione di una larga coalizione di sinistra e progressista in un ottica di rinnovamento e non di continuità come viceversa il Partito Democratico ha inteso procedere“. Sulla base della loro scelta, sempre in una visione di contrasto alla coalizione di centrodestra, abbiamo deciso, responsabilmente, di non presentare una nostra lista, quale ulteriore forma di dimostrazione che le nostre proposte non avevano alcun fine teso a conquistare ruoli all’interno della prossima giunta“. Ciò non vuol dire che ci mettiamo da parte o che abbandoniamo il nostro progetto politico, seguiremo le varie campagne elettorali, incontrando i cittadini per far loro presenti i problemi della città e sulla base dei rispettivi programmi saremo anche a fornire ai nostri iscritti indicazioni per l’espressione di voto“.