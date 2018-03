Paolo Hendel in scena con “Buon viaggio gamberetto!” al Verdi di Casciana Terme

PISA – L’attore Paolo Hendel sarà l’indiscusso interprete dello spettacolo comico “Buon viaggio gamberetto!”. Un omaggio a Gianni Rodari a cura dello stesso Hendel, scritto a quattro mani con Marco Vicari. In scena sabato 17 marzo 2018 alle 21,30, al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme per la rassegna “Teatro Liquido”. Musiche eseguite dal vivo da Alessandro Bruno. Una produzione di Agidi.

Hendel, grande attore comico, dotato di strepitosa ironia e leggerezza (lo ricordiamo come Carcarlo Pravettoni che ha segnato la tv anni ’90 e nei film di Pieraccioni) metterà in luce l’aspetto comico-fantastico di Rodari oltre a quello didattico, più conosciuto.

Don Milani, era solito dire ai suoi alunni: «Ogni parola che non imparate oggi sarà un calcio in culo che prenderete domani». Lo diceva per far capire ai giovani, in un linguaggio semplice quanto efficace, che più si è ignoranti e più ti possono fregare. Anche Gianni Rodari vedeva la cultura come un efficace vaccino contro i tanti calci nel sedere che la vita può riservare. Rodari, con le sue storie e le sue poesie, insegnava ai ragazzi a ragionare con la propria testa, a non rispondere sempre “signorsì”, a difendere le proprie opinioni e andare per la propria strada, come il giovane gambero di una sua famosa poesia che dà il titolo a questo lavoro.

All’interno della quarta stagione (edizione 2017/2018) del “Teatro Liquido” di Guascone Teatro, ovvero “Utopia del Buongusto” (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354, info@guasconeteatro.it, www.guasconeteatro.it. Biglietti: 15 euro intero – 12 euro ridotto.