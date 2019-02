Paolo Rossi in scena con una giostra di sberleffi e graffi letterari

PISA – Sul palco ci saranno, l’attore comico Paolo Rossi, il poeta, scrittore e cantautore Vincenzo Costantino e Mell Morcone al pianoforte. Per un recital sospeso tra concerto e confronto, all’insegna dell’improvvisazione. Ecco uno degli appuntamenti più attesi della quinta stagione del “Teatro Liquido”.

Sabato 16 febbraio 2019 alle 21,30 al Teatro delle Sfide di Bientina (Pisa), in Via XX settembre 30 e Domenica 17 febbraio alle 18 al Teatro Verdi Giuseppe di Casciana Terme, in Via Regina Margherita 11, è in programma lo spettacolo ‘Kowalski Vs Cinaski’. Di Paolo Rossi e Vincenzo Costantino.

Per onestà la scheda di presentazione di Paolo Rossi andrebbe lasciata bianca oppure estesa in dimensione enciclopedica. E, in effetti, rimandare il pubblico a wikipedia potrebbe essere una soluzione efficacie. Paolo il mito di Dario Fo, di Jannacci di Gaber. Paolo il comico della Milano di Nanni Svampa e delle prime serate con Bisio nei cabaret di provincia, Guascone Teatro ha l’onore di ospitare Paolo Rossi in compagnia di un poeta contemporaneo e con le note di un pianista come Mell Morcone. Serata memorabile da non perdere, dove bravura e follia si prendono per mano in una giostra di sberleffi e graffi letterari. Omaggio agli ultimi grandi comici rimasti, quelli che con il far ridere spostano il mondo e toccano le menti e le pance. Guascone Teatro è onorato ed emozionato nell’attesa di questo che è per loro l’evento più atteso degli ultimi 15 anni.

Informazioni 328 0625881 e 3203667354,info@guasconeteatro.it,www.guasconeteatro.it. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto.