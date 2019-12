Paolo Zanetti: “Abbiamo vinto senza soffrire troppo”

ASCOLI – Il mister dell’Ascoli Paolo Zanetti ha parlato nella sala stampa del “Del Duca” dopo la gara vinta contro il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo meritato la vittoria senza soffrire troppo con Leali che non ha dovuto effettuare parate “afferma il tecnico ascolano -. Sapevamo che bisognava avere pazienza contro una squadra chiusa, ma abbiamo confermato anche oggi di essere una grande squadra in casa, ora bisogna cambiare marcia in trasferta per rimanere in pianta stabile nell’alta classifica. Ho scelto Brlek sulla trequarti per un discorso di equilibri.

Riguardo al gol che ha sbloccato la gara:”Faccio i complimenti a Cavion e Andreoni, protagonisti nell’azione del gol. In questo momento sono i due calciatori che rappresentano meglio il cuore della nostra squadra, macinano chilometri e non tirano mai indietro la gamba”.