Parcheggi sul litorale, da sabato parte la sosta a pagamento negli stalli blu

PISA – Da sabato 1 giugno si parte con i parcheggi a pagamento sul litorale. Per tutta l’estate, fino al 15 settembre, iparcheggi saranno a pagamento tutti i giorni, dalle 8 alle 20, mentre nei fine settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, la sosta a pagamento sarà prolungata fino alle 2 del giorno successivo.

Come già dichiarato dal sindaco Michele Conti nel mese di febbraio, nell’ambito della presentazione del nuovo piano dei parcheggi a Pisa che annunciava la progressiva riduzione degli stalli a pagamento, sul litorale questa estate i pisani troveranno una riduzione in media di oltre il 30% dei parcheggi a pagamento, con punte del 60% a Marina di Pisa e del 45% a Tirrenia. Tradotto in numeri significa che quest’anno i parcheggi gratuiti saranno aumentati di 1734 posti, arrivando ad un totale di 7.050 stalli bianchi complessivi su tutto il litorale. Se quindi fino alla scorsa estate erano 5.744 quelli a pagamento e 5.316 quelli gratuiti, in una situazione di quasi pareggio, da quest’anno a fronte dei 4.010 stalli blu, saranno disponibili 7.050 stalli bianchi.La ridefinizione degli stalli è stata effettuata da Pisamo, in attuazione della delibera di giuntaapprovata a febbraio.

“Le tariffe dei parcheggi a pagamento rimangono invariate– spiega l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone – rispetto agli anni precedenti, con la possibilità di fare abbonamenti mensili e stagionali, ridotti per i residenti pisani: 50 centesimi ogni ora, 2.50 euro per 6 ore, 4 euro per la sosta giornaliera dalle 8 alle 20. 30 euro per l’abbonamento mensile, 80 euro per l’abbonamento stagionale, dal 1° giugno al 15 settembre, ridotto a 56 euro per i residenti nel Comune di Pisa”.

I residenti sul litorale senza posto auto, continueranno a usufruire del permesso gratuito che, in assenza di modifiche rispetto al precedente anno, verrà rinnovato automaticamente. Per il rilascio dei permessi e per l’acquisto degli abbonamenti occorre rivolgersi allo Sportello di Pisamo in Via Battisti n. 53, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 14 alle 17. Gli abbonamenti possono essere acquistati anche on-line sul sito www.pisamo.it