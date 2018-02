Parcheggio auto di via di Pratale, allontanati dalla Polizia Municipale quattro camper rom

PISA – Via di Pratale: la Polizia Municipale, dopo la segnalazione di un cittadino, ha allontanato 4 camper di rom che, invece di utilizzare l’adiacente parcheggio dedicato, stazionavano nel parcheggio auto. Gli stessi, dopo l’intervento, sono andati in golena d’Arno a Putignano, anche qui sono intervenuti gli agenti di via Battisti allontanandoli nuovamente.

Il Comune ha programmato nel parcheggio auto di via di Pratale e nel parcheggio sterrato di via Paparelli l’installazione di un portale con limitazione di altezza per evitare abusi, nel frattempo continua il monitoraggio dei Vigili Urbani che nei giorni scorsi sono intervenuti anche in via Paparelli, via Medaglie d’Oro e via Frascani.