Parcheggio Paparelli senza abusivi. ConfCommercio:! Forze dell’ordine al mercato, la strada intrapresa è giusta!”

PISA – Un sabato mattina assolato e senza neanche l’ombra di un parcheggiatore abusivo al mercato di via Paparelli. Grazie ad una massiccia presenza di forze dell’ordine, in borghese e in divisa. E il parcheggio si riempie solo di auto della clientela.

Quasi una rarità, tira un sospiro di sollievo il presidente della Fiva ConfcommercioPisa Franco Palermo: “Finalmente le nostre numerose e insistite sollecitazioni hanno trovato una prima concreta ed efficace risposta. Grazie al Prefetto, al Questore, alle Forze dell’Ordine, al comandante della Polizia Municipale per questo deciso e massiccio intervento che ha restituito una situazione di piena legalità al parcheggio e la serenità ai nostri clienti di poter parcheggiare liberamente senza il fastidio e l’incubo di dover essere sistematicamente taglieggiati dagli abusivi”.

“Tuttavia è bene dire che questa dovrebbe essere l’assoluta normalità e non uno stato d’eccezione legato ad oggi” – ci tiene a precisare con forza il presidente della Fiva Confcommercio: “Occorre che le autorità garantiscano piena continuità a questo primo intervento ogni volta che c’è il mercato, mercoledì e sabato ininterrottamente, fino a quando il racket dei parcheggiatori abusivi al mercato di via Paparelli non sarà definitivamente estinto”.

“L’attenzione al fenomeno da parte nostra si mantiene ovviamente alta e non possiamo nascondere che il clima resta teso” – conclude Palermo – “anche perché la presenza di questi parcheggiatori abusivi, volontariamente trascurata negli anni, ha raggiunto livelli sinceramente insostenibili di tollerabilità, sia verso noi operatori, sia verso gli stessi clienti. L’azione di questa mattina è senz’altro un segnale positivo, una conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.