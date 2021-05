Parco di via Bixio: conclusa la gara e aggiudicati i lavori

PISA – Si sono concluse nei giorni scorsi le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori che porteranno alla realizzazione del Parco urbano di via Nino Bixio a Pisa, che prevede la riqualificazione ambientale di tutta l’area area compresa fra via Bixio e via Battisti.

Per la nuova area verde di 19 mila metri quadrati, i lavori verranno affidati affidati all’impresa edile Panza srl di Capannori che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicandosi l’appalto dei lavori per un primo lotto di 807 mila euro, a cui si aggiungerà un secondo lotto, per un importo complessivo di 1.320.000 euro. L’opera, che fa parte del progetto “Binario 14”, è finanziata con i fondi del Bando Periferie. Il nome del nuovo Parco urbano verrà deciso dall’Amministrazione Comunale sulla base di un concorso di idee a cui potranno partecipare tutti i cittadini.

“Le zone della Stazione e della Sesta Porta – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – verranno completamente ridisegnate grazie ai due grandi interventi di rigenerazione urbana previsti dal progetto di “Binario 14”, che vedranno entrambi aprire i cantieri dopo l’estate. Il Parco di via Bixio creerà un nuovo polmone verde in entrata al centro storico, una grande area di aggregazione e relax che riqualificherà tutta la zona e permetterà una ricucitura verde tra i due assi viari di via Bixio e via Battisti. L’altro intervento che prevede il rifacimento di piazza della Stazione e di viale Gramsci, per cui anche qui la gara è in via di conclusione, permetterà un completo restyling del quartiere, realizzando una grandissima area pedonale che metterà in collegamento la Stazione con Piazza Vittorio Emanuele. I due cantieri rappresenteranno un’occasione decisiva per cambiare definitivamente volto alla zona della Stazione, affinchè torni ad essere area frequentata e vissuta dai cittadini e possa rappresentare un biglietto da visita per turisti, visitatori e pendolari che arrivano Pisa con il treno”.

“Grazie all’intenso lavori degli uffici tecnici del Comune – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – siamo riusciti entro fine 2020 a far andare a gara molte opere importanti che stanno prendendo il via nel corso di quest’anno. Nel caso dei progetti di “Binario 14” la nostra Amministrazione, dopo aver presentato una proposta per rimodulare il progetto in cui risultavano mancanti circa 20 milioni di euro e permettere di mantenere intatto il finanziamento statale, ha portato a termine le gare pubbliche rispettando i tempi previsti ed ha già dato il via al primo cantiere del Bando Periferie, attualmente in fase di svolgimento in piazza Giusti. Il prossimo cantiere che partirà sarà quello del Parco di via Bixio che permetterà alla città di riappropriarsi di un grande spazio pubblico in stato di abbandono e degrado, sostituendolo con una grande area a verde dotata di nuovi alberi e attrezzata per permettere il gioco dei bambini, le passeggiate nel verde lungo le mura storiche di Pisa o per iniziare in bellezza il percorso in bicicletta che porta fino alla ciclabile dell’ex Trammino verso il litorale.”

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area compresa tra via Bixio e via Battisti, configurando un unico parco urbano che possa riqualificare tutto il quartiere, creando un collegamento diretto fra i due assi viari fino ad oggi completamente separati. Si tratta di complessivi 19.000 metri quadrati di verde con prato, 114 alberi ad alto fusto (di cui 34 di nuova piantumazione) e 40 cespugli. Una dotazione di verde provvista di servizi come giochi per bambini e spazi per la ginnastica ed il relax. La distribuzione dei percorsi pedonali all’interno dell’area prevede percorsi principali longitudinali localizzati verso i margini esterni dell’area, in modo da lasciare più spazio verde a prato in rispetto delle mura medievali; quelli trasversali sono perpendicolari e localizzati in corrispondenza delle porte delle mura. Gli alberi sono bagolari e aceri, il pero da fiore, i cespugli di fotinia e corbezzolo. La pavimentazione è in calcestruzzo architettonico, utilizzando colorazioni beige e grigio. All’estremità est, in prossimità di via Silvio Pellico, sono state configurate due piccole piazze, arredate con panchine ed alberature. Verranno installati arredi urbani come cestini a raccolta differenziata e panchine tipo Fenicia, già istallati in in altre zone del centro storico. Per l’illuminazione verrà realizzata ex novo quella sul marciapiede di via Cesare Battisti, con apparecchi illuminanti già utilizzati in centro storico.