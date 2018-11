Parco di Mau. Gambaccini: “Porte aperte a tutte le associazioni del territorio”

PISA – Lunedì si è svolta la riunione della seconda commissione permanente sul Parco di Mau.

“Lunedì 26 novembre il presidente della seconda commissione permanente del Comune di Pisa Dott. Lazzeri con tema “Politiche Sociali“ ha portato all’ordine del giorno il “Parco di Mau” il cui progetto è stato portato avanti con grande determinazione dai tifosi della Curva Nord del Pisa Sc e da alcune associazioni per disabili. Il parco con dotazioni per disabili sarà aperto a tutti e vorrà essere espressione di una vera forma di inclusione.

Il Presidente della II commissione Dr. Lazzeri esprime grande entusiasmo e soddisfazione per la realizzazione di questo parco, primo in Italia per le sue caratteristiche: “La Società della Salute della zona pisana – commenta la presidente Gianna Gambaccini – si rende disponibile a coinvolgere la maggior parte delle delle associazioni presenti sul territorio per favorire il più possibile il progetto di inclusione di cui il parco di Mau vuole essere espressione”.