Il Parco di San Rossore raccontato alla Mela Verde su Canale 5

PISA – Canale 5 con la trasmissione Mela Verde che va in onda la domenica mattina a partire dalle 11,50 e fino alle 13,00 dedica la puntata di domenica 28 ottobre al territorio del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Natura, animali, curiosità occasioni di visita e gita e prodotti del territorio. Le riprese, anche con inedite immagini dall’alto, sono state realizzate nella Tenuta di San Rossore pochi giorni fa, mostreranno gli svariati habitat della tenuta . Non solo quelli maggiormente rappresentativi, ma in particolare si potranno osservare gli allevamenti dei bovini allo stato semibrado come quello del Mucco Pisano, razza in erosione genetica e proprio originaria di San Rossore che il Parco alleva negli ampi pascoli naturali che si snodano lungo l’argine del Serchio.

Si potranno appunto ammirare anche con una visione dall’alto, grazie a particolari riprese con i droni, anche le mandrie delle Chianine e quelle dei cavalli da Tiro Pesante Rapido che vengono spostate nelle praterie. I vari ospiti, intervistati dal conduttore, il bravo e preparato anche da un punto di vista scientifico, Vincenzo Venuto, illustreranno le caratteristiche salienti del Parco ed in particolare le produzioni tipiche agricole, alcuni mestieri, i dromedari, la riserva del Palazzetto con le peculiarità ambientali terminando con la visione di alcuni piatti locali. Insomma una puntata da non perdere all’insegna dei paesaggi pisani e dei prodotti della nostra terra.