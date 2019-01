Parco urbano di Cisanello, partiti i lavori di bonifica

PISA – Partiti martedì 8 gennaio, i lavori del primo lotto per la realizzazione del Parco urbano di Cisanello.

Gli interventi riguardano la bonifica dell’area centrale del parco, una superficie di circa 13mila metri quadrati di proprietà comunale: si parte con la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pulizia della zona dalla vegetazione infestante e il posizionamento di elementi di arredo urbano, così da rendere l’area verde subito fruibile. A iniziare i lavori di bonifica gli operai ditta Italverde di Rovigo, a cui è stata affidata la realizzazione del primo lotto, per un importo complessivo di 148.392 euro. L’intero progetto dicreazione del Parco urbano di Cisanello riguarda un’area complessiva di oltre 50mila metri quadrati, compresa tra via Italo Bargagna, via Enrico Novelli e via di Cisanello.

“Un altro obiettivo del programma di mandato della attuale giunta comunale che si va a concretizzare – commental’assessore ai lavori pubblici e al verde pubblico Raffaele Latrofa -. Questo è il primo fondamentale passaggio per la realizzazione del nuovo Parco urbano, che ha riscosso la soddisfazione delle associazioni ambientaliste coinvolte nel processo di partecipazione. L’intervento avviato oggi riguarda il primo lotto dei lavori, per rendere subito fruibile l’area centrale del parco. Auspichiamo di intercettare finanziamenti successivi per proseguire e portare a termine la riqualificazione dell’intera area verde di Cisanello”.

“Dopo l’inaugurazione domenica scorsa del Parco di Mau alle Piagge – conclude l’assessore – e del Bosco urbano dedicato ai nuovi nati nell’area verde di via Galluzzi, con l’avvio dei lavori al Parco di Cisanello, l’Amministrazione tiene fede alla promessa di attenzione e riqualificazione rivolta ai quartieri e alle periferie, in nome del “Patto per il Decoro urbano” stabilito con i cittadini e le associazioni nel programma di mandato”.