Parla il match winner. Gaetano Masucci: “Sono felice di aver dato una soddisfazione ai tifosi che ci hanno seguito”

PISA – Un Gaetano Masucci felice per il gol che ha dato il successo al Pisa, analizza pacatamente il successo in extremis in terra sarda per 4-3.

di Maurizio Ficeli

“Partita dai due volti, ma ci abbiamo creduto fino al termine – afferma il calciatore di origine avellinese –

Cerchiamo di essere positivi e partiamo dal successo finale che ci da entusiasmo poi è chiaro che ci sono particolari da mettere a posto. Ed ora siamo lì, noi siamo una squadra costruita quest’anno è chiaro che le squadre insieme da tempo hanno necessità di pochi innesti, ma noi stiamo venendo fuori. Ora bisogna continuare così questo è un gol che mi dà entusiasmo, io mi adatto a qualsiasi modulo e situazione. Negli ultimi dieci minuti pensavo ai tifosi che ci hanno seguito e del mio gol son felice per loro. Ed ora sotto con la Lucchese“.