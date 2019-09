Parlano gli autori della rimonta: Segre e Dickmann

VERONA – Nel dopo gara di Chievo – Pisa parlano gli autori dei due goal, Jacopo Segre e Lorenzo Dickmann

di Maurizio Ficeli

“È stata una grande partita interpretata da tutta la squadra – afferma Jacopo Segre – e sono contento del mio primo gol stagionale con la maglia gialloblú, inoltre sono felice anche per il mio amico Dickmann, abbiamo fatto una grande partita contro un Pisa che comunque era secondo in classifica”.

Il giocatore di origine torinese rafforza il concetto: “Sicuramente dobbiamo migliorare in certe situazioni visto che i nerazzurri hanno fatto due cross e due gol però a livello di gioco abbiamo sottomesso il Pisa che comunque è una squadra di ottimo livello che difende con cinque giocatori ma noi siamo stati bravi a creare le occasioni giuste in una gara difficile contro una squadra ostica. Avremmo dovuto vincere, ma comunque siamo stati bravi a recuperare lo svantaggio”.

“Son contento per questo gol” – afferma Dickmann: “Sono stato fortunato nel rimpallo, con il quale la palla è finita nell’angolino”.

Dickmann rafforza il concetto: “Per fortuna siamo riusciti a conquistare un punto importante anche se abbiamo subito due gol un po’ in maniera ingenua anche perché il Pisa lavorava molto sulle palle alte e sulle spizzate. Dobbiamo fare più attenzione in futuro anche se, visto come si era messa la gara, meglio aver preso un punto che niente”.