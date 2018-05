Parte dalle Officine Garibaldi la campagna elettorale di Andrea Serfogli

PISA – Lunedì 7 maggio prenderà ufficialmente il via la campagna elettorale di Andrea Serfogli, candidato a sindaco di Pisa per il centrosinistra.

L’appuntamento è alle 18 alle Officine Garibaldi di via Gioberti 39.

Parteciperanno le liste che sostengono il candidato, mentre l’iniziativa si svolgerà con la forma dei tavoli tematici di lavoro.

“I tavoli tematici e quindi il lavoro di gruppo, costituiscono il modello di governo che intendo praticare se avrò l’onore di guidare questa città – afferma Andrea Serfogli – Collegialità, partecipazione, discussione. Un modello radicalmente alternativo rispetto alla cultura di governo dei nostri avversari. Sicurezza, lavoro e sviluppo, persone e famiglie, mobilità e sostenibilità, città dei giovani e partecipazione, cultura e turismo. Temi caldi, sentiti, concreti. Come concreto sarà l’approccio alla discussione e allo sviluppo, che porterà a contributi fondamentali per la stesura del programma. Vi aspettiamo”.