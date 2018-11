Parte da Pisa la candidatura di Nicola Zingaretti a segretario Pd: “Italiani, voltiamo pagina. Si può”

PISA – Parte da Pisa la candidatura dell’attuale presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti a segretario del Partito Democratico. Nel pomeriggio di martedì 20 novembre presso l’Auditorium “Sesta Porta” con i rettori della Scuola Normale Superiore Vincenzo Barone, della Scuola Sant’Anna Pierdomenico Perata e del Direttore del C.N R. Domenico Laforenza.

di Giovanni Manenti

Nicola Zingaretti e’ giunto in città anche per analizzare il momento del nostro paese, rispondendo ai temi proposti dal moderatore dell’evento Luigi Vicinanza, Direttore del quotidiano “Il Tirreno”, come da titolo dell’incontro, ovverosia “Costruire insieme: il valore dei saperi nella Società della conoscenza“, da cui, sollecitato anche dagli interventi dei citati professori, non è certo emerso un quadro positivo per il nostro Paese, quanto ad investimenti nella ricerca e l’istruzione, viceversa considerati come una indispensabile base di partenza per poter aspirare ad un progetto di rilancio dell’Italia in un’ottica europea, nel ruolo che storicamente le compete.

“Ho scelto Pisa perché il tema della scienza e della conoscenza sono basilari nel nostro tempo, io credo che si viva un periodo di crisi culturale ed economica, quest’ultima nata dalla crisi finanziaria di Lehmann Brothers di 10 anni fa che ha acuito l’aumento delle disuguaglianze tra i pochi ricchi ed i tantissimi che hanno difficoltà a tirare avanti, ed il nostro grande errore in questi anni è stato quello di non capire come al centro di in programma di sviluppo deve essere messa la crescita di sapere e conoscenza, unitamente al recupero della cultura, sottovalutato dal nostro Paese proprio nel momento in cui nel Mondo cresce la domanda di cultura e noi come Italia abbiamo una base sul tema che tutto il pianeta ci invidia, non solo dal punto di vista delle bellezze artistiche, ma anche sul piano della ricerca e delle innovazioni tecnologiche e scientifiche” – afferma Nicola Zingaretti – mi limito ad indicare due urgenze, la prima delle quali mi fa lanciare un grido drammatico sul fatto che nelle ultime ore la popolarità di qualche uomo politico sale alle stelle indipendentemente da ciò che fa e, pertanto, se presto non si mette in campo una prospettiva allettante e positiva per il futuro, il popolo si rifugia nella nostalgia di un passato in cui orientarsi sino ad arrivare addirittura ad una rivoluzione contro la scienza, e pertanto il prospettare una valida alternativa diventa fondamentale se si vuole far ripartire il Paese come i precedenti Rettori hanno ben evidenziato, a partire anche da un corretto uso dei mezzi di comunicazione. Occorre fare in fretta perché basta pensare che nelle ultime aste di titoli di Stato sono stati bruciati 8 miliardi di euro – continua Zingaretti – il che sta a significare che siamo in un crinale molto pericoloso e la crisi servirà per proporre agli Italiani un programma di speranza per evitare che la Democrazia liberale scompaia attraverso un paradigma di politiche sociali che eviti quelle disuguaglianze e solitudini che hanno fatto il gioco di coloro che oggi sono al Governo. E per far ciò la marginalità del nostro paese rispetto agli altri sul piano degli investimenti sulla cultura e la ricerca determina una successiva minor scolarizzazione, un aspetto che è da riformare attraverso un nuovo modello di sviluppo che ci deve far scommettere oggi in una prospettiva futura per ritornare una economia tra le più importanti in Europa ed un’eccellenza nel Pianeta, ma per far ciò serve anche una Europa diversa, che deve essere difesa nella sua unità, ma anche rifondata quale attrice globale nel mondo economico attraverso una politica unitaria che sposti gli equilibri onde evitare che all’Europa vengano poi date tutte le colpe delle varie difficoltà dei singoli Paesi“, conclude il numero uno della Regione Lazio.

“Sono qui in quanto interessato a divulgare come sia importante la formazione e la cultura per la ripresa del Paese – afferma Vincenzo Barone rettore della Scuola Normale Superiore -, in primo luogo attraverso la coniugazione di presente e futuro, che devono essere affrontate insieme per far capire che i problemi che ci troviamo ad affrontare non sono semplici e pertanto la risposta deve essere veicolata nel medio lungo periodo attraverso una formazione specifica che coinvolga il più possibile il territorio, ritenendo che il nostro Paese possa proporre un modello interessante per il futuro fornendo luoghi ed occasioni per i più giovani dando a loro gli strumenti più corretti per affrontare i problemi attraverso i nostri insegnamenti”.