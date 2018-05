Parte da Pisa il mini tour toscano de “L’algoritmo imperfetto”

PISA – Da un primo esperimento antropologico-letterario, al consolidamento di un progetto editoriale consapevole: cambia e si rinnova la forma, resta la sostanza di un obiettivo ambizioso e un po’ folle, quello di portare l’immedesimazione tra autore e personaggio, realtà vissuta e realtà narrata, sempre più lontano. Dopo 8 corde tese, pubblicato nel 2017 e presentato in molte librerie italiane, ecco il secondo di quattro volumi del progetto Breaking Book, L’algoritmo imperfetto, edito dalla giovane e sperimentale Nowhere Books che, tra venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 maggio, porta alcuni degli autori coinvolti in questo esperimento narrativo ad incontrare i lettori toscani, in un mini tour di tre giorni.

Primo appuntamento in programma alla libreria Feltrinelli di Pisa, venerdì 4 maggio con l’autrice toscana Carolina GUARANA.

A seguire, sabato 5 maggio, presentazione negli spazi della libreria Ubik di Lucca a cura di Silvana Iannaccone e Alessia del Freo; infine, domenica 6 maggio, ultima tappa alla Feltrinelli Point di Arezzo, con protagonista l’autore senese Francesco Frullini (incontri previsti alle ore 18). Inoltre, prenderà parte a tutte le presentazioni toscane, anche l’ideatore dell’intero concept letterario, lo scrittore e drammaturgo Leonardo Losavio.

Dopo l’anteprima nazionale in Puglia, sede della casa editrice, e a due mesi dall’anticipazione avvenuta alla Fiera internazionale dell’Editoria di Milano, Tempo di Libri, Breaking Book arriva anche in Toscana: in occasione delle tre presentazioni, pertanto, verranno resi i termini del nuovo bando valido per il terzo volume del progetto.

L’algoritmo imperfetto (Nowhere Books, maggio 2018). Il processo di lavorazione è lo stesso del primo volume, 8 corde tese: un bando letterario realmente pubblicato, un luogo isolato dal mondo, una schiera di autori selezionati, chiamati a impersonare ciascuno la vita del proprio personaggio originale, ventiquattro ore su ventiquattro. A cambiare, è la forma: gli autori-personaggi salgono da otto a nove, c’è una talpa di cui il lettore è al corrente sin dall’inizio e la posta in gioco è drasticamente aumentata: i morti, alla fine, dovranno essere due. La vicenda si svolge in una nuova località, scelta per questo secondo soggiorno letterario: Elcito, borgo sperduto e abbandonato nelle Marche, caratterizzato da un forte vento che si contrappone alla pioggia costante del primo volume, ambientato nell’entroterra del Gargano. Nove vite che s’intrecciano per cinque giorni: una futura madre, due gemelle, un antropologo e un libraio, chi legge il futuro e chi nasconde cicatrici, chi ha perso una sorella e chi l’identità. Un inquietante bando li ha portati in un paese abitato solo dal vento, dove seguiranno, tra vie sperdute e sentieri nel bosco, le indicazioni di due guide reclutate da un misterioso personaggio, in un viaggio tanto fisico quanto introspettivo, mentre l’esperimento dell’anno prima fa ancora eco tra le montagne: non tutti faranno ritorno.

Breaking Book è un prodotto letterario non-finito che cresce al passo della vita dei suoi autori e dei suoi lettori: dalla pubblicazione di un insolito bando letterario, infatti, realmente proposto all’attenzione di scrittori esordienti e non, ha preso vita un progetto sperimentale di meta-narrazione in cui l’immedesimazione tra autore e personaggio non è mai stata spinta così oltre. L’espressione Breaking Book sottolinea proprio la rottura della parete che da sempre separa la realtà dell’autore da quella narrativa raccontata nelle pagine di un libro: “una storia così non l’hai mai letta, perché mai una storia è stata scritta così”. Il soggiorno letterario, pertanto, è il fulcro del Breaking Book e fa parte della finzione letteraria: in un arco di tempo prestabilito, ogni autore veste i panni del suo personaggio e interagisce con gli altri autori solo ed esclusivamente dal punto di vista del personaggio, interrogandosi inoltre su quesiti universali: i soldi, la morte, il rischio, il rapporto premio-punizione, la posta in gioco.