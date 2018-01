Parte di Tramontana protagonista della strenna natalizia. Un omaggio per i propri sostenitori.

PISA – Strenna natalizia di fine anno, un successo meritato per gli organizzatori della Parte di Tramontana che hanno voluto ringraziare i propri sostenitori.

Nella splendida cornice della Sala del Capitolo di San Francesco, alla presenza di Magistrati Capitani e combattenti, dei responsabili dei gruppi e di oltre centocinquanta persone il Comando Boreale composto dal Generale Matteo Baldassari, dal Luogotenente Generale Carlo Alberto Bellagamba, dal Consigliere Civile Giuseppe Lippi, dal Consigliere Militare Massimiliano Signorini e dai Cancellieri Federico Puccinelli, Stefano Armani e Gianfranco Micheletti hanno espresso gli auguri alle Magistrature ed alle Squadre della Parte ed a tutti i numerosi cittadini intervenuti. Dopo l’introduzione della referente per i rapporti istituzionali Maria Teresa Rossi è stata presentato il volume dal titolo “Piccoli Giornalisti Boreali”, una raccolta (curata da Gianfranco Micheletti, Gianluca Fornari e Roberto Della Croce) di elaborati realizzati dai ragazzi delle scuole elementari a seguito degli incontri divulgativi sul tema del Gioco tenuti dalla Parte di Tramontana nel corso dell’anno e che mira ad essere un nuovo modo per avvicinare i ragazzi al mondo delle manifestazioni storiche. Il giornalino avrà anche una versione online sul sito www.comandotramontana.it. Erano inoltre disponibili le mattonelle realizzate dalla Parte di Tramontana con le insegne delle diverse Magistrature. È intervenuto alla strenna l’Assessore alle Manifestazioni Storiche Federico Eligi che ha espresso l’apprezzamento per l’attività svolta e la soddisfazione per i numerosi traguardi raggiunti dal Gioco e da tutte le manifestazioni negli ultimi anni. Erano inoltre presente il Comandante Generale del Gioco del Ponte Antonio Veronese e gli anziani consiglieri Bertolini e Trolese. Il Comando ha quindi proceduto a presentare il calendario delle attività civili previste per il 2018 che si presenta ricco di iniziative: dalla cena per la vittoria 2017 e dalla giornata dei cavalieri alla festa della Mimosa Boreale, dal Trofeo Tramontana all’investitura dell’Ambasciatore fino alle iniziative culturali e nelle scuole. Generale e Luogotenente hanno poi consegnato a ciascuna Magistratura una strenna ed un dono a ciascun responsabile dei gruppi di corteo. Ad ogni presente sono stati poi offerti come omaggio natalizio il calendario murale di Tramontana del 2018 e la pallina di Tramontana per alberi di Natale realizzata appositamente per l’occasione. Con il taglio di un Panettone ripieno riportante il Motto della Parte, amichevolmente realizzato dal “Il Gelato di Toto” di cristiano Scarpellini, un abbondante rinfresco preparato ed organizzato dai gruppi civili ha quindi concluso la serata.