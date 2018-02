PONTEDERA – Il Mister pratese Pasquale Catalano analizza la gara fra Prato e Pisa.

di Maurizio Ficeli

“C’è rammarico per non averla vinta ma bisogna valutare che avevamo davanti una signora squadra. Faccio un plauso ai miei ragazzi che mi seguono. Il Pisa me lo aspettavo con Izzillo, Mannini, ma il arriverà nelle prime posizioni. Gucher giocatore importante, tanto di cappello per il gol”.