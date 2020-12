Pasquale Marino: “Dobbiamo fare attenzione al Pisa. Ha gente di categoria che sa farsi valere”

PISA – Sabato 5 dicembre alle ore 14 i nerazzurri di Mister Luca D’Angelo sono attesi da una gara difficile al “Paolo Mazza” di Ferrara, dove cercheranno di riscattarsi dalla debacle di sabato scorso interna contro il Cittadella. Alla vigilia del match le parole del mister biancoazzurro Pasquale Marino.

di Maurizio Ficeli

La gara contro il Pisa: “Se pensiamo che sarà facile fare gol, sbagliamo tutto perché sarà una partita da affrontare con le pinze perché il Pisa sa giocare a calcio. I nerazzurri lo scorso anno hanno fatto un buon campionato ed hanno una identità ben delineata, quindi se pensiamo di avere vita facile guardando le statistiche, rischiamo la brutta figura“.

Marino parla dell’atteggiamento che dovrà adottare la propria squadra: “Sara’ sempre lo stesso, dobbiamo fare attenzione al Pisa perché davanti ha giocatori di qualità e mi riferisco soprattutto a Vido, Marconi, Masucci e Palombi, tutta gente che in categoria sa farsi valere. Noi porteremo avanti la nostra identità perché non è nelle nostre corde adattarci agli avversari“.

Sulla gara a porte chiuse: “L’assenza dei tifosi pesa tantissimo e continuerà a pesare, soprattutto in uno stadio come il nostro dove il tifo è sempre stato un valore aggiunto. Speriamo si risolva tutto molto presto in modo da poter ritornare ad avere l’apporto del nostro pubblico“.