Pasquale Marino: “Pisa avversario ostico, gara preparata nei minimi particolari”

EMPOLI – Alla vigilia di Empoli – Pisa ha parlato in conferenza stampa il mister azzurro Pasquale Marino.

di Maurizio Ficeli

“La gara con il Pisa è indubbiamente difficile da affrontare anche perché sappiamo che è un avversario ostico e per questo abbiamo preparato questa partita nei minimi particolari. Tutte le gare però sono importanti”.

Il tecnico empolese parla della situazione della propria squadra: “Abbiamo un organico di gente disponibile per lottare al massimo e non avere cali di tensione perché questo sarebbe un errore madornale visto la classifica che abbiamo attualmente. Questa squadra deve mettere in campo la qualità avendo la mente sgombra, per uscire da questa posizione di classifica senza fare voli pindarici, imparando ad essere bravi a soffrire, migliorandoci senza dare vantaggi tattici agli avversari”.