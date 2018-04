Pass a Marina di Vecchiano. Gli abbonamenti per i parcheggi in distribuzione da mercoledì 2 maggio

VECCHIANO – Da mercoledì 2 maggio sarà possibile ritirare gli speciali abbonamenti per usufruire dei parcheggi di Marina di Vecchiano, che hanno validità fino al 31 dicembre 2018.

Per i residenti a Vecchiano la cifra sarà pari a 15 euro per tutta la stagione. Ricordiamo che il ritiro avviene presso l’URP di Vecchiano, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30.

Fino al 30 giugno è prevista anche l’apertura pomeridiana, il martedì dalle 15 alle 17.30 ed il giovedì dalle 14.00 alle 16.30. Per il ritiro, è necessario portare con sé il libretto di circolazione del mezzo per il quale l’abbonamento è richiesto.

Con apposita delibera, la Giunta ha, inoltre, stabilito che anche per la stagione estiva 2018 le tariffe dei parcheggi a Marina di Vecchiano nei giorni infrasettimanali siano ridotte del 20%, così come accaduto negli ultimi anni trascorsi.

“Invariato per il 2018, dunque, il costo dei pass per parcheggiare d’estate a Marina di Vecchiano”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori. “Ricordo, inoltre, che le tariffe per i giorni infrasettimanali rimangono ridotte del 20%. In particolare, il giornaliero si attesta alla tariffa di 8 euro; il parcheggio per 6 ore costa 5 euro e la tariffa oraria è confermata a 1,50 euro. Abbiamo confermato questa scelta per esprimere la volontà di incrementare il turismo verso il nostro litorale anche nei giorni infrasettimanali. Tale riduzione, inoltre, ha lo scopo di andare ad avvantaggiare tutte quelle fasce cosiddette deboli, come gli anziani e le mamme con bambini, che tendono ad usufruire della nostra spiaggia in maniera costante durante il periodo estivo”, aggiunge il primo cittadino. Restano invariate le tariffe dei parcheggi nei giorni prefestivi e festivi: 10 euro il costo giornaliero, 6,50 euro per 6 ore e 1,80 euro il costo orario.

“Il Comune di Vecchiano è direttamente impegnato, durante la stagione estiva, nella manutenzione quotidiana di Marina di Vecchiano. Durante i weekend estivi, inoltre, la nostra Amministrazione Comunale prevede dei servizi aggiuntivi, quali la pulizia straordinaria dell’arenile, la sorveglianza da parte della Polizia Municipale, i servizi di sicurezza, prevenzione ed antincendio, in collaborazione con i Carabinieri di Migliarino, la Capitaneria di Porto ed i Vigili del Fuoco, con i quali esistono apposite convenzioni, che si aggiungono alla collaborazione con associazioni quali Glap e Mare Sicuro, la Pubblica Assistenza di Migliarino, la Misericordia di Vecchiano ed è chiaro che tutto ciò comporti delle spese a carico del nostro nostro Ente. Da sottolineare che è attivo anche un punto di soccorso sanitario del 118”.

Ricordiamo, infine, che nei prossimi giorni sarà attiva la distribuzione dei pass per Marina di Vecchiano anche a San Giuliano Terme per i residenti nel Comune termale.