Patrizia Gucci presenta il suo libro alle Officine Garibaldi

PISA – Alle Officine Garibaldi porterà la sua storia e quella della sua

famiglia parlando di stile e di eleganza. Patrizia Gucci, il 4 gennaio

alle 18, sarà la protagonista del primo appuntamento dell’anno del

“Salotto d’Europa” all’interno degli spazi di via Gioberti.

Intervistata dalla giornalista di Evolution Tv Manuela Arrighi, Patrizia Gucci

presenterà il suo libro “Gucci. La vera storia di una dinastia di successo” e l’incontro sarà introdotto dall’avvocato Alfredo Bassioni.

Dalla fondazione dell’azienda da parte del bisnonno Guccio alla storia

d’amore dei genitori Paolo e Yvonne, ai lunghi anni di lavoro a Firenze

e all’estero, Patrizia Gucci ripercorre la storia di una delle dinastie di maggior

successo dell’imprenditoria italiana, nota in tutto il mondo per il suo stile e per la sua raffinatezza. Ricordi personali e riflessioni si affiancano al racconto della nascita dell’azienda e della creazione dei

modelli divenuti poi oggetti di culto a livello internazionale. Per la prima volta una Gucci racconta in prima persona la vera storia della famiglia e della creazione di uno dei marchi italiani più noti al mondo, sinonimo di intramontabile eleganza.