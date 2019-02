Pauroso frontale: in quattro in ospedale

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Saline di Volterra è intervenuta alle ore 12.15 di veberdi 8 febbraio in Via Volterrana SR439 nel Comune di Lajatico per incidente stradale.

Per cause in corso di accertamenti due autovetture si sono scontrate in maniera frontale e una di queste è finita nella scarpata laterale.

I quattro occupanti sono stati tutti ricoverati all’ospedale. La squadra dei VVF ha collaborato con il personale del 118 per il recupero degli occupanti la vettura nella scarpata e poi ha messo in sicurezza le auto. Sul posto i Carabinieri di Volterra.