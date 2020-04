Pazienti Covid-19. Accordo tra ASL e SVS per la distribuzione dei farmaci a domicilio

PISA – I pazienti Covid riceveranno gratuitamente i farmaci a domicilio grazie all’accordo tra ASL Toscana Nord Ovest, SVS e la rete delle associazioni che aderiscono ad ANPAS.

“Da parte della SVS c’è stata grande disponibilità a coordinare le associazione per costituire una rete capillare sul territorio che consenta di raggiungere i pazienti che risiedono in tutti gli ambiti territoriali”. sottolinea Giuseppe Taurino, direttore del dipartimento farmaceutico della ASL Toscana Nord Ovest. “I farmaci necessari alla cura saranno prescritti dagli specialisti, dai medici di famiglia e dai medici delle USCA e saranno confezionati in formato personalizzato dalle farmacie ospedaliere della ASL, in modo da ottimizzare i quantitativi di medicinali disponibili”.