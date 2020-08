PD. All’Arci Pisanova incontro Letta, Orlando, Nardini e Pieroni

PISA – Venerdì 28 agosto alle ore 17.30, la campagna elettorale dei candidati del PD per le prossime Elezioni Regionali prosegue con un’iniziativa al circolo ARCI di Pisanova, in via Frascani.



All’incontro parteciperanno l’ex Presidente del Consiglio e attuale Preside della Scuola di Affari Internazionali dell’Università Sciences Pro di Parigi Enrico Letta, l’ex Ministro dell’Ambiente e della Giustizia e attuale Vicesegretario Nazionale del PD Andrea Orlando, la capolista PD in provincia di Pisa alle prossime Elezioni Regionali Alessandra Nardini e il candidato del PD in provincia di Pisa alle Elezioni Regionali Andrea Pieroni.

Partendo dalla campagna elettorale in Toscana, l’iniziativa sarà un’occasione importante per allargare lo sguardo a questa fase cruciale per l’Italia e per l’Europa, colpite sul fronte sanitario ed economico-sociale dall’emergenza Coronavirus.

Proprio in funzione di prevenzione dei rischi di contagio, ai partecipanti all’incontro l’organizzazione richiede l’uso obbligatorio della mascherina, garantendo i controlli sulla temperatura e l’adozione delle misure di distanziamento interpersonale.