Pd Pisa, verso il 10 giugno. La segreteria provinciale: “Unità e responsabilità prima di tutto. Biffoni farà un ottimo lavoro”

PISA – “Apprezziamo la lettera del responsabile nazionale enti locali, Matteo Ricci, che ci invita a puntare su unità e responsabilità. Due parole che devono guidarci in questo momento difficile per la vita del partito. Le tensioni delle ultime settimane preoccupano, per cui occorre un forte senso di responsabilità, oggi più che mai.

Invitiamo il gruppo dirigente pisano a usare queste ore per fare uno scatto in avanti, tutti insieme, a beneficio di una soluzione condivisa, e arrivare preparati alla complicatissima sfida elettorale del 10 giugno, che non deve tuttavia spaventarci.

Esprimiamo soddisfazione per la nomina di Matteo Biffoni a reggente della nostra unione comunale. È sindaco di una città importante come Prato e presidente Anci regionale: ha la giusta esperienza e competenza per fare un ottimo lavoro”.