Pensieri di Bo’: partono i corsi di formazione

SANTA MARIA A MONTE – Pensieri di Bo’ e il Teatro Comunale, inaugurano una stagione ricca di corsi di formazione in ambito artistico culturale. E’ con lo slogan “E’ scattata l’ora della Formazione!” che I Pensieri di Bo’

(gestori del Teatro Comunale di Santa Maria a Monte) lanciano una serie di Corsi di Formazione destinati a quanti desiderano intraprendere un percorso Lavorativo, nell’ambito del settore Artistico e Culturale.



“Nel nostro cammino, intrapreso negli ultimi anni, abbiamo compreso e condiviso, vista la congiuntura economica attuale, la proposta di finalizzare gli interventi formativi nell’ottica della OCCUPABILITA’, in settori finora considerati

marginali o minori quale quello CULTURALE” – sottolinea Franco Di Corcia jr , anima eclettica e direttore artistico del Teatro di Bo’ –

“Pertanto, occupandoci noi di Cultura abbiamo ideato dei (per)corsi formativi che mirano a creare sia nuove figure

professionali sia a consolidare una ‘cultura del lavoro’ in ambito Culturale ed Artistico e nel Terzo Settore ben

convinti che la CULTURA sia un motore economico non indifferente”.

I Pensieri di Bo’ in collaborazione con l’Agenzia Formativa Ulisse (ente accreditato dalla Regione Toscana) ha

da poco avviato il corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo “Applausi” per la qualifica di Attore (corso di 600

ore) da questa bellissima esperienza ne segue l’avvio di una serie di percorsi dedicati ad uno degli ambiti lavorativi

più belli del mondo, quello dell’arte e la cultura.

In calendario i seguenti appuntamenti da non perdere:

IO MI Oriento. Seminario Formativo della durata di 8 ore che ha l’intento di rendere consapevoli, i partecipanti, delle proprie capacità e potenzialità per poter lavorare all’interno dell’ambiente lavorativo culturale ed artistico.

Animatore Artistico e Culturale

della durata di 100 ore, che nasce con l’obiettivo di formare figure professionali da impiegare in progetti formativi riguardanti attività laboratoriali rivolti a bambini e ragazzi oltre a fornire strumenti concreti per operare autonomamente all’interno di un settore sempre in costante crescita come quello della ‘Animazione Artistica e

Culturale’.

Segreteria Organizzativa (Manager Assistant) corso, teorico e pratico, della durata di 100 ore, che nasce con l’obiettivo di formare risorse umane ed emozionali che potranno offrire la loro professionalità a strutture culturali ed artistiche (esempio: Teatri, Centri Culturali, Musei, Gallerie d’Arte, Pro Loco, Festival ed Eventi etc…) nella veste della Segreteria Organizzativa.

I partecipanti, al termine dei corsi, potranno accedere ad una selezione, a scopo tirocinio formativo e/o eventuale

inserimento lavorativo.

Per Maggiori informazioni sulla partenza dei Corsi scrivere a info@pensieridibo.it o telefonare al 371 127 2850