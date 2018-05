People Mover. Secca smentita di Ceccarelli a Filippeschi: “I contributi Ue non sono a rischio”

PISA – Sul confronto tra Comune di Pisa e Toscana Aeroporti per l’accesso dei bus turistici all’aeroporto Galilei, interviene l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

Al sindaco di Pisa Marco Filippeschi, che attraverso un’intervista al giornale “Il Tirreno” parla del rischio di veder ritirato dall’Ue un contributo di 21 milioni di euro e di responsabilità dirette della Regione Toscana.

Ceccarelli risponde precisando: “Capisco le difficoltà del comune di fronte alla quotidiana e puntuale violazione, da parte dei bus che portano i passeggeri all’aeroporto di Pisa, dell’ordinanza emessa, ma questo non deve far perdere la lucidità. Vorrei, comunque tranquillizzare tutti su un punto: non esiste il rischio che l’UE ci richieda le risorse messe a disposizione per la realizzazione del People Mover. Tutte le risorse sono state correttamente utilizzate e rendicontate“.

“In questa poco edificante vicenda nella quale ci troviamo ad essere spettatori, seppure interessati – aggiunge Ceccarelli – la Regione ha tenuto l’unico atteggiamento possibile richiamando il rispetto delle regole. La Toscana da tempo ed in tutti i collegi di vigilanza convocati sulla base dell’accordo di programma del 2011 che governa l’operazione che ha consentito di realizzare il People Mover, ha sempre sottolineato la necessità del rispetto degli impegni assunti da parte di tutti i soggetti coinvolti. La Regione ha fatto la sua parte adempiendo interamente agli obblighi che le spettavano. E’ giusto pretendere lo stesso da parte di tutti i soggetti firmatari dello stesso accordo”.

“E’ evidente che anche noi vogliamo che il Mover svolga fino in fondo la funzione per la quale è stato pensato – continua l’assessore – ed in questi giorni abbiamo anche incontrato le compagnie che effettuano il trasporto su bus in forma autorizzata. Abbiamo chiesto loro di prendere atto dell’ordinanza del Comune e di assumere un comportamento responsabile in attesa della sentenza del Tar. Più di questo non possiamo tecnicamente fare. Per fare chiarezza, vorrei inoltre dire che i servizi autorizzati non beneficiano di alcun contributo pubblico e non sono programmati con un contratto di servizio con la Regione”.

Riguardo all’ordinanza contro l’accesso dei bus all’area aeroportuale, Ceccarelli sottolinea che “La Regione non poteva fare ordinanze e mi sorprende che tra chi a mezo stampa afferma il contrario ci sia un avvocato. L’ordinanza è stata adottata dal Comune di Pisa ai sensi degli art.6 e 7 del codice della strada per esigenze di viabilità del centro abitato e per la prevenzione dell’inquinamento. Queste norme non attribuiscono poteri di ordinanza alla Regione”.

Sul tema dei servizi ferroviari di collegamento con Firenze, infine, torna a precisare che “esiste ad oggi un sistema di collegamenti assolutamente efficiente, con treni cadenzati che collegano Firenze con l’aeroporto in poco più di un’ora. Dal 2019 entreranno in servizio i nuovi treni Rock che offriranno più comfort e maggiore spazio per i bagagli. Comunque continueremo il confronto con Trenitalia per poter eventualmente migliorare ancora il servizio anche in rapporto alla sviluppo dei servizi aerei”.