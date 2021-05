Pep Clotet: “Con il Pisa non andremo in campo rilassati ma alla ricerca dei tre punti”

PISA – Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato alla vigilia della sfida contro il Pisa valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie B.

Giocatori a disposizione: “Spalek in settimana ha lavorato con noi ed è migliorato fisicamente. Speriamo che possa essere a disposizione già da questa settimana mentre Chancellor ha iniziato a fare corsa continua nel campo”

Prossime due gare. “Faremo un ulteriore sforzo, arriviamo dal basso e abbiamo dato tanto, ma proveremo a dare ancora di più“.

Gara con il Pisa. “Non credo andremo in campo rilassati perché da quando sono qui i ragazzi hanno sempre fatto il possibile e confidano in quello che fanno, essere maturi e acquisire la mentalità che si deve sempre andare alla ricerca dei tre punti. In B non è mai facile e alle volte serve anche un po’ di fortuna“.

