Per il Pisa l’ultima fatica all’Arena contro l’Entella per chiudere bene la stagione

PISA – Si concluderà lunedì 10 maggio la stagione del campionato di serie BKT 2020-2021 del Pisa Sporting Club. L’ultima fatica vedrà i ragazzi di mister Luca D’Angelo alla Virtus Entella ultima in classifica e già retrocessa in serie C.

I nerazzurri affronterano sul prato dell’Arena Garibaldi i liguri in un match che purtroppo non avrà alcuna valenza di classifica. L’obiettivo sarà quello di chiudere bene la stagione. Il Pisa il prossimo anno disputerà il suo terzo campionato di serie BKT consecutivo. Non accadeva dal triennio 91-94. E questa è già un ottima notizia che da speranza per un futuro sicuramente più azzurro che nero sotto la Torre.

Rispetto alla sfida del “Rigamonti” tornano dalla squalifica Robert Gucher fresco di rinnovo triennale e l’ex di turno Luca Mazzitelli. Non ci sarà Michele Marconi che sconterà la sua seconda delle dieci giornate di squalifica inflittagli della Corte d’appello della Figc. Molti ancora gli indisponibili e come a Brescia saranno aggregati alcuni ragazzi della Primavera. E dopo Susso Bamba non è detto che non sia la volta di qualche altro ragazzo del vivaio nerazzurro ad esordire in Prima Squadra.

“Cercheremo di chiudere al meglio la stagione con una vittoria, che ci consentirebbe di scalare qualche posizione in classifica“, ha detto mister Luca D’Angelo a proposito del match contro i liguri nel post match contro il Brescia.