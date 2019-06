Perde il controllo del fuoristrada e finisce contro un albero

PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 5 di sabato 22 giugno per un incidente stradale in via Aurelia Sud località Madonna dell’Acqua.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Nissan ha perso il controllo del mezzo finendo contro un albero per poi cappottasti fuori strada.

All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco gli occupanti erano già stati estratti dal personale del 118. La squadra dei VVF ha messo in sicurezza il veicolo.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia Municipale.