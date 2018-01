Perde il controllo della moto e urta un auto: in ospedale

PISA – La squadra dei Vvf della sede centrale di Pisa é intervenuta sul Viale D’Annunzio a Pisa all’altezza del civico 206 causa incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento un uomo ha perso il controllo della propria moto andando ad urtare una Peugeot 107 nell’urto la moto il conducente finivano nel fossato adiacente.

Il motociclista veniva condotto all’ospedale per accertamenti dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno bonificato l’area a seguito dello sversamento della benzina contenuta nel serbatoio della moto.

Sul posto i Carabinieri di Pisa per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.