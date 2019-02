Perde il controllo della sua auto e si ribalta

PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuta intorno alle ore 11 nel comune di Santa Maria Monte Montecalvolì in via Francesca per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo della vettura andando ad urtare una macchina parcheggiata e ribaltando su di un fianco in mezzo alla sede stradale.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto la persona dalla vettura e consegnata al personale del 118 per le cure del caso. Sul posto vigili urbani.