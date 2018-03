PISA – Alle ore 17 di domenica 25 marzo la squadra dei Vvf della sede centrale di Pisa è intervenuta a Pisa in Via Manghi ang.rotatoria Caduti di Kindu Loc. Cisanello per un incidente stadale.

Una persona anziana a bordo della propria auto, ha perso il controllo della stessa ed è finita fuori strada rimanendi incastrata all’interno.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla sua esteticazione e consegnandolo al personale del 118.