Perde il controllo dell’auto finisce su due auto in sosta

PISA – Personale della sede centrale dei Vvf di Pisa è intervenuta sul Viale del Tirreno all’altezza del Lido del Carabiniere per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un Peugeot 107 ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare due auto in sosta.

All’arrivo della squadra gli occupanti, un uomo ed una donna, erano già stati presi in consegna dal 118 che ha provveduto a condurli all’ospedale per gli accertamenti del caso.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Sul posto personale della polizia locale.