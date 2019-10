PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Castelfranco è intervenuto alle ore 11.40 circa a San Miniato via di Roffia per un incedente stradale.

Per cause in corso di accertamento la conducente di una vettura ha perso il controllo della stessa finendo in un fossato.

La persona è stata estratta dai Vigili del Fuoco e consegnata al 118 per le cure del caso.