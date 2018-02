Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: muore una donna

SAN GIULIANO TERME – Alle ore 00.45 personale della sede centrale è intervenuta sulla via calcesana nel comune di San Giuliano terme in prossimità dell’incrocio per Colignola per un incidente stradale e incendio auto.

Per cause in corso di accertamento una donna ha perso il controllo della sua Fiat Punto andando ad urtare i violentemente un albero.

Nell’urto l’auto si è incendiata.

La signora è stata estratta dalla vettura da due passanti e al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco era già col personale del 118 nel tentativo di rianimarla.

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento DELL’AUTO. La donna al momento dell’urto era priva di documenti ed è deceduta.

Sul posto carabinieri Polizia di Stato.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa per circa un’ora.