Perde il controllo dell’auto e finisce in un fossato

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto intorno alla mezzanotte per un incidente stradale sulla Bientinese subito dopo l’incrocio per Orentano direzione Altopascio.

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo alla guida di una NISSAN QASHQUAI ha perso il controllo dell’auto finendo nel fosso laterale alla sede stradale.

Nell’impatto l’uomo ne usciva illeso e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto il personale del 118 e una pattuglia dei Carabinieri.