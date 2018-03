Perde il controllo dell’auto, ragazza in ospedale in codice rosso

PISA – Personale dei Vvf del distaccamento di Cascina è intervenuto per un incidente stradale nel comune di Pontedera in via Santa Lucia.

Una ragazza di 20 anni a bordo di una Citroen C1 ha perso il controllo del mezzo andando ad urtare violentemente la recinzione e parte di un muro di una civile abitazione.

Nell’urto la ragazza rimaneva incastrata tra le lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per diversi minuti per poterla estrarre e consegnarla al personale del 118 che l’ha trasportata all’ospedale in codice rosso.

Nel violento urto venivano danneggiati anche i contatori del gas della civile abitazione e sul posto è giunta una squadra dell’azienda del gas per la immediata riparazione.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera.