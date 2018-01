Perde il controllo dell’auto che si ribalta: ragazza in ospedale

PISA – Alle ore 0.10 circa ormai di venerdì 12 gennaio il personale dei Vvf del comando di Pisa è intervenuto per un incidente stradale in via Matteucci a Pisa nei pressi della nuova rotatoria di fronte a Mediaworld.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una VW polo con a bordo un’altra persona, ha perso il controllo dell’auto andando ad urtare una lancia musa con a bordo una ragazza.

Nell’urto la VW Polo si è ribaltata e la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre le persone e consegnate al personale del 118.

La ragazza è stata portata all’ospedale per accertamenti.

Sul posto la polizia locale e la Polizia di Stato.