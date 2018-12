PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 4 circa per un incidente stradale in Lungarno Simonelli a Pisa.

Per cause in corso di accertamento un giovane di 26 anni ha perso il controllo della propria auto andando ad urtare altre due autovetture in sosta e ribaltandosi sulla sede stradale.

Il giovane è stato estratto dei Vigili del Fuoco e consegnato il personale del 118 che lo ha condotto all’ospedale.