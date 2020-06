Perde il controllo dell’auto che sbanda paurosamente in Via del Brennero: un ferito

SAN GIULIANO TERME – Personale dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Pisa è intervenuto alle ore 1 circa di stanotte sulla Via del Brennero nel comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente dell’autovettura ha perso il controllo dell’auto e dopo una serie di carambole si è fermato in mezzo alla sede stradale.

Incidente stradale in Via del Brennero

A bordo dell’autovettura c’erano quattro ragazzi, uno dei quali è stato condotto in ospedale dal personale del 118.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura.

Sul posto gli uomini della Polizia di Stato.