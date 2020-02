PISA – Personale dei VVF del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 15.30 del Comune di Capannoli in via volterrana per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento la conducente della propria autovettura ha perso il controllo della stessa finendo fuori strada in bilico in un fossato.

La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza il veicolo e provveduto ad estrarre la persona e consegnarla al personale del 118 per le cure del caso.