PISA – Personale dei VVF della sede centrale di Pisa è intervenuta alle ore 23.35 per un incidente stradale sulla via delle colline nel comune di Santa Luce all’altezza del ristorante La Gozzetta.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura con quattro persone a bordo ha perso il controllo della stessa finendo fuori strada.

All’arrivo della squadra le persone erano già state prese in consegna dal personale del 118 e provvedevano alla messa in sicurezza del veicolo.