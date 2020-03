Perde il controllo dell’auto: un ferito

VICOPISANO – Personale della sede del distaccamento di Cascina è intervenuto alle ore 23 circa di lunedì 16 marzo in via Vicarese nell’abitato di Uliveto Terme per un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo dell’auto carambolando sui lati della strada.

All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco il ferito era già sotto le cure del personale sanitario del 118.

La squadra dei VVF ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche pattuglia dei Carabinieri.