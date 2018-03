Pericoli per strada. Multa ad un ciclista passato con il rosso

Pisa – Negli ultimi tempi, si è assistito a diversi atti vandalici che hanno creato danni alla cittadinanza.

La Polizia Municipale è stata impegnata in questi giorni nel contrasto alla sosta selvaggia e per combattere i comportamenti che, non rispettosi del codice della strada possono diventare un pericolo. È stato multato un ciclista (160 euro) che pericolosamente attraversava un incrocio con il semaforo rosso, sono state fatte 2 multe da 850 euro a due veicoli privi di copertura assicurativa e altre 2 multe da 160 euro, con 5 punti in meno sulla patente, ad altrettanti automobilisti che guidavano mentre erano al cellulare. In totale sono state 273 le sanzioni comminate da sabato a martedì, in quattro giorni, di queste 33 con lo strumento dello street control, 27 ad auto che sono entrate in ZTL contromano per evitare i varchi elettronici, 55 ad auto parcheggiate su posti riservati ai disabili, sulle strisce pedonali o sulle piste ciclabili

Per quanto riguarda i controlli notturni, 2 multe da 6.667 euro ad altrettanti minimarket che vendevano alcool dopo le 24, 2 le multe da 516 euro per emissioni sonore non consentite, 1 multa per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione (169 euro). Nove invece i sequestri di merce in vendita abusivamente in zona piazza dei Miracoli, in particolare oltre 100 ombrelli e 30 mantelline impermeabili. Gli agenti del nucleo ambiente, inoltre, hanno fatto 6 multe, da 250 a 500 euro, per abbandono e errato conferimento di rifiuti, mentre sono stati rimossi volantini pubblicitari affissi abusivamente