Perignano, dal Pisa arriva in prestito Manuel Langella

PISA – Si completa in extremis la rosa del Fratres Perignano per la stagione 2020-2021. La società rossoblu ha acquisito le prestazioni sportive di Manuel Langella.

Centrocampista classe 2003, il ragazzo arriva a Perignano a titolo temporaneo dal Pisa 1909. Langella farà parte del gruppo della Prima squadra agli ordini di mister Ticciati e all’occorrenza, scenderà a dare una mano alla Juniores Regionale del Fratres Perignano.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Navacchio Zambra per poi passare al Pisa 1909, quest’anno Langella aveva cominciato la preparazione insieme alla Primavera nerazzurra allenata da Marco Masi. A Manuel va da parte di tutto lo staff, sia tecnico che dirigenziale, un grosso in bocca al lupo per questa nuova avventura e per l’imminente stagione sportiva da vivere indossando i colori del Fratres Perignano.